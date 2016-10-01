Призер Олимпиады в Рио Инна Степанова выходит замуж

Серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро лучница Инна Степанова выходит замуж за мастера спорта по борьбе Тимура Баторова. Жених сделал предложение еще весной, но Инна решила, что сперва – Олимпиада.

Сегодня наступил долгожданный день свадьбы и подружки невесты, тоже лучницы, как и Инна, делятся своими фотографиями в соцсетях, передает arigus-tv.ru. Подружка олимпийской чемпионки - ее напарница по команде Туяна Дашидоржиева из Забайкальского края. На свадьбу Туяна приехала на подаренном, «олимпийском» BMW.

Пользователи соцсетей отмечают, что такого богатого кортежа (в смысле – только из машин Олимпийской сборной России) по городу Улан-Уде проехал впервые.