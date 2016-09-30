WADA может внести в черный список кофеин и никотин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список веществ, которые находятся на мониторинге у организации и могут в ближайшее время попасть под запрет. В списке – кофеин и никотин.

И кофеин, и никотин в разное время уже бывали под запретом Всемирного антидопингового агентства. «В свое время в хоккее скандинавских стран был популярен жевательный табак и в середине 2000-х Международная федерация хоккея боролась за снижение его потребления, однако, эта проблема есть и сейчас», - цитирует RT мнение спортивного врача Сергея Улюкова.

Врач сообщил, что процесс включения в запрещённый список кофеина и никотина может длиться годами.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало обновлённый список запрещённых веществ к употреблению спортсменами на 2017 год. Мельдоний в новой редакции списка также присутствует.