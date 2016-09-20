Пятеро игроков сборной Кубы по волейболу получили срок за изнасилование

Cуд финского города Пирканмаа 20 сентября огласил приговор пятерым членам сборной Кубы по волейболу. Четверо спортсменов получили 5 лет тюрьмы, а один – 3,5 года за изнасилование гражданки Финляндии.

Преступление произошло в отеле города Тампере в июле этого года, когда Финляндия принимала турнир мировой лиги по волейболу. Суд признал, что изнасилование было совершено при отягчающих обстоятельствах и «крайне унизительными для жертвы способами». Обвиняемые своей вины не признали. Тогда, в июле, по горячим следам были арестованы восемь игроков сборной Кубы, включая капитана команды. В последствии двое из задержанных были отпущены, а один оправдан.