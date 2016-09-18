На Паралимпиаде погиб велогонщик

Иранский велогонщик Бахман Голбарнежад, участник Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, погиб в результате аварии во время шоссейной гонки. Известно, что 48-летний спортсмен скончался по дороге в больницу.

Официальный сайт Международного паралимпийского комитета сообщает, что велогонщик получил черепно-мозговую травму во время гонки, а по пути в больницу у него остановилось сердце, передает russian.rt.

В олимпийской деревне, где располагается сборная Ирана, приспущен национальный флаг. Сообщается, что в ходе финального матча по волейболу на колясках между сборными Боснии Герцеговины и Ирана будет проведена минута молчания.

Напомним, что российская сборная отстранена в полном составе от международных состязаний людей с ограниченными возможностями здоровья в связи с обвинениями в употреблении допинга. В России проводится альтернативная Паралимпиада.