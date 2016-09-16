Крым выплатит своим отстраненным от ОИ спортсменам миллионные премии

Правительство Крыма в лице главы региона Сергея Аксенова принял решине выплатить отстраненным от Олимпийских и Паралимпийских игр спортсменам и их тренерам денежные премии от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Глава республики написал о решении Совета министров республики на своей странице в Facebook.

Денежные премии вручат спортсменам и их тренерам: заслуженному мастеру спорта, члену национальной сборной команды России по легкой атлетике Вере Юрьевне Ребрик - 3 миллиона рублей, мастеру спорта международного класса, члену национальной сборной команды России по легкой атлетике Алексею Николаевичу Сокирскому - 2 миллиона рублей и заслуженному мастеру спорта РФ по плаванию Ани Гагиковне Палян - 1 миллиона рублей, - сообщает Сергей Аксенов.

7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборную России от Игр-2016 в полном составе. Подобное решение было вынесено на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.