Игроки «Манчестер Юнайтед» выполнили волю умирающего болельщика

Последней просьбой умирающего болельщика «Манчестер Юнайтед» Патрика Лоулера было пообщаться с любимыми игроками. Как только просьбу разместила в соцсетях внучка Патрика, игроки пришли в гости к старику.

Умирающий от рака простаты Патрик Лоулер поддерживал «Манчестер Юнайтед» на протяжении 50 лет. В гости к своему болельщику пришли нападающий Маркус Рэшфорд, защитник Тимоти Фосу-Менс и полузащитники Эшли Янг и Джесси Лингард. Футболисты провели у Патрика более часа, сделав себе несколько фотографий на память. 73-летний Патрик Лоулер скончался через 45 минут после визита любимых футболистов.

В 2013 году нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович (тогда он выступал за «Пари Сен-Жермен») отказал во встрече умирающему восьмилетнему мальчику.