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В Испании футбольному арбитру-гею выделили охрану, но он все равно боится

14 сентября 2016, 18:43 [ «АН-онлайн» ]

В Испании футбольному арбитру-гею выделили охрану, но он все равно боится
fanat1k.ru

Первый испанский арбитр, не скрывающий своей гомосексуальности, боится стать и последним из-за многочисленных угроз в свой адрес. Дело дошло до того, что полиция выделила ему круглосуточную охрану.

Хесусу Томильеро 21 год и впервые о своей ориентации он поведал испанским СМИ в текущем году. Признание оказалось столь резонансным, что Томильеро был вынужден завершить судейскую деятельность и уволиться из-за оскорблений и угроз в свой адрес. Однако осенью Томильеро вернулся к работе на футбольном поле, но вернулись и угрозы, в этот раз уже более серьезные.

В настоящее время арбитр-гей признается, что очень сильно напуган. Полиция проводит расследование, выясняя авторов угроз и охраняя судью 24 часа в сутки. Арбитр не сдается и обещает во что бы то ни стало продолжить работать в судействе. 

 

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