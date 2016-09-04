Тайное стало явным: адвокат рассказал, почему наших паралимпийцев отстранили от ОИ в Рио

Надежды российских паралимпийцев выступить на Играх в Рио рухнули окончательно. Международный паралимпийский комитет отклонил индивидуальные заявки российских спортсменов. Теперь стало известно, почему…

Российских паралимпийцев отстранили за один месяц до старта, и сразу – всю сборную. Коллективный иск в спортивный арбитраж не дал результатов. Специалисты считают, что подобная спешка – признак того, что дела атлетов по отдельности никто не разбирал, просто использовали как повод доклад Макларена, в котором было вскользь упомянуто, что и у паралимпийцев пропало 35 проб.

Тайну раскрыл спортивный адвокат Люсьен Валлони, один из самых известных специалистов в Европе. Валони признался: «Я своими ушами слышал, как президент Международного паралимпийского комитета сказал, что их единственная цель - чтобы ни одного российского флага на Паралимпиаде в Рио не было!», - передает НТВ.