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Глава Уссурийска Евгений Корж готовит во Владивостоке «ползучую революцию»?

20 июня 2017, 04:08 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]

Глава Уссурийска Евгений Корж готовит во Владивостоке «ползучую революцию»?
фото пресс-службы администрации Уссурийска

Чем ближе выборы депутатов Думы Владивостока, тем более насыщенной становится политическая краевого центра Приморья. Не успели утихнуть страсти по только что отшумевшему предварительному голосованию «единороссов», как на жителей Владивостока низвергаются свежие информационно-агитационные потоки, отмечает Информагентство InterRight.

Поначалу кажется: это в дело вступают новые игроки, осознавшие, что как-то задержались на старте и отпустили «партию власти» слишком далеко. Однако авторитетное «экспертное мнение», сложившееся во Владивостоке уже довольно давно и прочно, убеждает нас в том, что по-настоящему НОВЫХ людей в Приморской политике сегодня в общем-то нет: и на праймериз «Единой России», и вне его друг с другом бьются представители одних и тех же «блоков».

На сегодняшний день общепринято рассматривать всего четыре подобных «блока», разделённых по своим лидерам: нынешнего губернатора Владимира Миклушевского; бывшего губернатора Сергея Дарькина, арестованного главы Владивостока Пушкарёва; и ещё одного некогда арестованного мэра, побывавшего даже в международном розыске, Владимира Николаева. Через призму исключительно этого деления до сих пор и рассматривалась любая местная политическая активность...

...И точно неизвестно: то ли приморские так называемые эксперты увлеклись «канонизацией» этого разделения просто нечаянно, а то ли всё-таки это был чей-то хитрый замысел. Но, как бы то ни было, главные фигуранты местной политики совершенно не заметили ползучее подкрадывание к ним ещё одного «блока» – то есть, ещё одного фигуранта, замышляющего, судя по всему, играть не менее решающую роль в будущей городской власти Владивостока.

Как нетрудно догадаться из заголовка, речь идёт о Евгении Евгеньевиче Корже – главе администрации соседнего с Владивостоком города Уссурийска. Тот факт, что выпускник суворовского училища когда-то стал одним из «колбасных королей» края, а потом и главой администрации второго по величине города Приморья, должен говорить о его серьёзной деловой хватке. И, казалось бы, о нешуточных амбициях! Однако мэра Уссурийска в излишних амбициях почему-то никто до сих пор не заподозрил: опасности в нём не видели, всегда спокойно относили к блоку действующего губернатора.

Но, видимо, зря: Евгений Евгеньевич, похоже, устал довольствоваться всего лишь вторым по величине городом края. Нет, открыто на политическую авансцену он пока не вышел, но его закулисные действия уже чрезвычайно активны.

Доподлинно известно, что на прошедшем во Владивостоке предварительном голосовании «Единой России» именно Евгений Корж, сколотивший капиталы на колбасном бизнесе (ну, не на посту же главы администрации, да?), принимал самое непосредственное участие в финансировании агиткампаний, как минимум, семи участников праймериз. Все его «ставленники» набрали необходимое количество голосов – и теперь собираются на выборы Думы Владивостока как кандидаты от «партии власти». Более того: по имеющейся информации, сейчас Евгений Евгеньевич, помимо уже упомянутых семи кандидатов, ведёт переговоры о финансировании избирательных кампаний ещё 5-6 человек.

Итого: глава администрации Уссурийска собирается профинансировать прохождение в Думу Владивостока, как минимум, 12-13 депутатов.  И вот тут-то и возникает вполне логичный вопрос: а зачем мэру соседнего города иметь полтора десятка «своих», финансово обязанных, а потому, несомненно, послушных, депутатов не где-нибудь, а в городской Думе краевого центра Приморья? Ведь Дума Владивостока на жизнь в Уссурийске не влияет вообще никак!  Что это за, мягко выражаясь, нелогичная трата финансов?  Что за необъяснимая «благотворительность»?

Однако человек, как мы уже отмечали, в одночасье переквалифицировавшийся из суворовца в «колбасные короли», а затем возглавивший администрацию второго по величине города края, вряд ли достоин быть заподозренным в недостаточном уровне интеллекта. Ну или хотя бы в неумении считать собственные денежки.

А потому предположим: Евгений Евгеньевич ведёт собственную игру – и таки вознамерился сменить второй город края на первый. Насколько высоко он метит в Приморской столице – остается только догадываться. Но снова предположим: вряд ли интерес подобного человека ограничивается креслом начальничка какого-нибудь мелкого департаментика.

Конечно, большой вопрос: а зачем самому Владивостоку нужен нынешний мэр Уссурийска? Ведь его нынешняя известность в крае, увы, довольно скандальна. Это же именно на Евгения Евгеньевича в 2015 году, после печально памятного тайфуна «Гони», со всех сторон (в том числе - и от федеральной власти!) посыпались обвинения в некомпетентности. И это именно за его отставку с поста главы администрации «неблагодарные» жители Уссурийска собирали подписи  на сайте change.org. Проверьте: петиция с требованием отставки  Е.Е. Коржа до сих пор висит на сайте, в группе у петиции значится аж 1500 участников.

Всё это, разумеется так. Однако, вряд ли те депутаты городской Думы Владивостока, чьи выборы профинансирует Евгений Евгеньевич, станут мучиться угрызениями совести, когда щедрый спонсор потребует отрабатывать вложенные средства. А главу Владивостока, напомним, нынче избирают не сами жители, а именно депутаты...

Нет, безусловно, мэр Уссурийска не станет спешить и до определённого момента так и останется в тени, прикрываясь членством в «блоке» губернатора (то есть - фактически используя губернатора?). Потому что пока его явно всё устраивает: дело движется, количество «прирученных» кандидатов в депутаты растёт... А вот если бы он заявил о своих высоких амбициях уже сегодня – без сомнений, превратился бы в легкую добычу сразу всех нынешних «блоков»! Тогда бы о петиции за отставку Коржа вспомнили не только мы.

Однозначно: время для его триумфального, никем не ожидаемого «Не суетитесь! Командовать парадом буду я!» – пока ещё не пришло. Скоро придёт?               

Сергей Киселев

http://inright.ru/articles/politics/20170616/id_1798/

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Роскомнадзор потребовал удалить из интернета пиратские копии документального фильма о Владимире Путине, снятого режиссером Оливером Стоуном. По данным ведомства, лента незаконно была размещена на 103 сайтах.

//Общество

В ВГТРК опровергли сообщение об уходе Киселева

В ВГТРК опровергли сообщение об уходе Киселева

Сообщение о вероятном уходе Дмитрия Киселева из холдинга ВГТРК не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе компании. Там заметили, что у программ, которые ведет Киселев, высокие рейтинги.

//Общество

В России с июля начнут выдавать электронные больничные

В России с июля начнут выдавать электронные больничные

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что с июля практика выдачи электронного больничного листа распространится по всей стране. При этом на первом этапе бумажный вариант этого документа сохранится.

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