Голосование вопреки позиции фракции может стоить депутатам мандата

Если личная позиция депутата постоянно расходится с позицией его партии — его следует лишать депутатского мандата. Такое мнение высказали ряд политологов, анализирующих противоречия во фракции «Единой России» в связи в введением практики платного въезда в города, рассматриваемой сейчас Госдумой.

«Госдума голосами депутатов «Единой России» приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе позволяет региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы, — пишет ИА REGNUM. — Некоторые парламентарии выступили с критикой инициативы правительства, в частности, депутат Вячеслав Лысаков («Единая Россия») убежден, что инициатива противоречит Конституции.

Политологи обратили внимание на то, что позиция ряда депутатов фракции конституционного большинства в Госдуме расходится с «партийной линией». Так, по мнению профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева, если парламентарий регулярно выступает вразрез с позицией фракции, его следует лишать мандата. «Что касается неподдержки партийной линии отдельными депутатами, то по одному разу, наверное, нельзя судить. Но, если систематически это происходит, то тут нужно им самим прикинуть — если результаты голосования систематически идут вразрез мнению фракции, то, конечно, человека надо лишать мандата вообще», — полагает Матвейчев. «Нужно четко понимать, что ты избирался при поддержке партии. Он бегал и радовался, что он в «партии Путина», на рекламных плакатах у него было написано, что он «за партию Путина», в роликах была «партия Путина», он пользовался поддержкой агитаторов из структуры исполкома «Единой России» на местах, пользовался деньгами исполкома и так далее. А потом, он такой хитрый говорит: «Я имею свое мнение». Таких хитрецов нужно наказывать нещадным образом — жестко лишать мандата», — рассуждает политолог.

Почти все депутаты от правящей партии были избраны при поддержке исполнительной власти, отмечает со своей стороны директор Института политических исследований Сергей Марков. «Депутаты сидят в законодательных собраниях, в Госдуме — во многом благодаря тому, что они согласились сотрудничать с исполнительной властью в подчиненном формате. Поэтому здесь есть противоречия и гармония. Исполнительная власть доминирует, она и диктует…» — рассуждает он. «Почти все депутаты от правящей партии были избраны при поддержке исполнительной власти. Если они начинают выступать против исполнительной власти, значит, это говорит о том, что депутат нарушил договор и вполне может быть лишен мандата», — полагает Марков.

Ранее комментируя принятый в первом чтении законопроект о платном въезде в города, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») увидел, что «здесь «торчат уши» господина Ликсутова». «Это чисто коммерческий подход, здесь не пахнет никакой заботой об организации дорожного движения, здесь прямая заинтересованность в конкретных финансовых потоках», — заявил депутат. «Некоторое время назад он уже объявлял, зондировал почву, о том, что въезд в Москву будет платный. Я также жестко комментировал, ведь это нарушает конституционные нормы», — говорит парламентарий. «Сейчас… через правительство внесли законопроект, где многие вещи разумные, их надо дорабатывать, они действительно касаются организации дорожного движения. Но ложка дегтя в этом законопроекте, каковым является разрешение вводить платный въезд в любой город, перечеркивает весь законопроект», — считает Лысаков».

Оригинал статьи: «Противникам платного въезда в города предложили сдать депутатские мандаты»