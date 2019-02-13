Фонд «Родная» объявил о подготовке к благотворительному вечеру «Добрые сердца»

13 марта фонд «Родная» проведет VI Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца». По традиции, адресатами мероприятия станут тяжелобольные дети, подопечные фонда «Родная», а на сцену с творческими номерами выйдут известные представители политической, общественной и бизнес-элиты региона.

– На юбилейном благотворительном вечере «Добрые сердца» в феврале 2018 года было собрано 730 797 рублей в поддержку тяжелобольных детей. Эти средства уже помогли 25-ти подопечным фонда. Приобретены дорогостоящие медикаменты, оплачено лечение, медицинская техника, а самое главное – дети обрели надежду на выздоровление и новое качество жизни, – комментирует президент фонда «Родная» Наталья Баскова. – В 2019 году мы ставим перед собой задачу привлечь еще больше южноуральцев к этому доброму мероприятию и показать, что каждый может участвовать в благотворительности.

В формате вечера – творческие выступления известных представителей политической, общественной и бизнес-элиты региона. В рамках благотворительного вечера они выйдут на сцену в качестве певцов и танцоров, чтецов и иллюзионистов.

Напомним, в 2018 году на сцене благотворительного вечера «Добрые сердца» выступили генеральный директор «Ауди-центр Челябинск» Мария Крутасова вместе с сыном Яромиром, директор сети стоматологических клиник «ВитаСмайл» Нажия Хасанова вместе с семьей, генеральный директор ООО «Ключевой Источник» Лариса Гусак и директор многопрофильного центра медицины и реабилитации «Курорт Увильды» Инга Мицукова, председатель совета директоров группы компаний «Компаньон» Арсен Унанян с женой Владой Валге и многие другие.

Приобрести билет на благотворительный вечер можно по телефону 231-41-06.