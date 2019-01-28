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В Челябинске информацию о состоянии воздуха будут передавать через интернет

28 января 2019, 14:36 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

В Челябинске информацию о состоянии воздуха будут передавать через интернет

Губернатор Челябинской области поручил региональному министерству экологии организовать передачу данных о состоянии качества атмосферного воздуха в интернет. «Уверен, все жители Челябинска имеют право располагать этой информацией», - сказал он.

Сегодня на Южном Урале работает десять стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха, два – передвижных. Скоро запустят в работу посты, приобретенные в декабре минувшего года.  В 2019 году планируется запуск в эксплуатацию еще четырех постов.

По мнению специалистов министерства экологии, обширная сеть постов поможет более оперативно отслеживать информацию о выбросах, быть в курсе ситуации во всех районах города. 

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