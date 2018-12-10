Уровень коррупции в Челябинской области не превышает общероссийских показателей

Вице-губернатор Евгений Голицын на встрече с журналистами заявил, что уровень коррупции в Челябинской области не превышает среднероссийских показателей. Как и в других регионах страны, это в основном «бытовая коррупция» - передача денег за ускоренное продвижение дел, рассмотрение вопросов.

Внедрение электронных процедур подачи заявлений, электронных торгов, конкурсов, а так же ужесточение надзора сделали свое дело – значительно снизили общий уровень коррупции, считает Голицын, они закрыли многие лазейки, которые были, например, в девяностых и нулевых годах. Сейчас вопрос об эффективном противодействии коррупции стал еще острее – Челябинская область включена в целый ряд крупных федеральных проектов, важнейшим из которых считается проведение саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. Евгений Голицын заявил, что деньги, выделяемые из федерального бюджета на организацию саммитов ШОС и БРИКС, будут под двойным контролем. С одной стороны следить будет команда губернатора и лично губернатор Борис Дубровский, с другой - Министерство финансов России. Растратить или присвоить будет сложно, но челябинские власти не исключают, что найдутся желающие отправить финансирование не в нужное русло. К этому нужно быть готовым и заниматься соответствующей профилактической работой, приводит слова вице-губернатора агентство «Челябинск Сегодня».