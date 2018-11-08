На Приволжской магистрали обеспокоены ростом ДТП на железнодорожных переездах

С начала 2018 года на железнодорожных переездах ПривЖД зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее количество ДТП произошло в Саратовском и Волгоградском регионах (14 случаев), в Астраханском регионе – 3 случая. В результате происшествий пострадало 4 человека, 1 человек погиб. За аналогичный период прошлого года на ПривЖД произошло 8 дорожно-транспортных происшествий.

Причинами всех ДТП стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения, которые выезжали на переезд на запрещающие сигналы светофоров. Так, например, последнее происшествие произошло 29 сентября 2018 года на перегоне Наливная – Урбах в Саратовском регионе Приволжской магистрали, где в 15:16 мск на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника водитель грузового автомобиля КАМАЗ при запрещающих показаниях исправно действующей звуковой и световой сигнализации выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Приволжская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на Приволжской магистрали проводится профилактическая работа, рассматривается вопрос по оснащению переездов приборами фото- и видеофиксации, а также проводится капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

В 2018 году специалисты Волгоградского региона ПривЖД отремонтировали автодорожное покрытие вблизи 10 переездов, расположенных в черте города Волгограда (перегон Орловка – Мечетка и Ельшанка – Бекетовская) и на ст.Волжский.

Всего на Приволжской магистрали эксплуатируется 528 железнодорожных переезда, из которых 104 обслуживаются работниками железнодорожного транспорта.