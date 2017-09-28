Дефицит бюджета челябинской области сократился на три четверти

Сегодня на заседании регионального парламента депутаты одобрили законопроект, вносящий изменения в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Согласно документу, казна Челябинской области пополнится на 9 миллиардов 934,474 миллиона рублей из которых 9,78 миллиардов – собственные доходы и 153,79 миллиона - безвозмездные поступления из федеральной казны.

Собственные доходы региона сформированы благодаря налоговым поступлениям. Что касается средств федерального бюджета, то их направят на финансирование двух медицинских направлений: реконструкцию лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе города Челябинска (109,6 миллиона рублей), обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (41,5 миллиона рублей).

Оставшиеся 2,6 миллиона рублей - обеспечение деятельности депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников.









Большую часть допдоходов – 7,5 миллиарда рублей – направят на сокращение дефицита бюджета.

- Радует, что удалось сократить дефицит бюджета на 7,5 миллиарда рублей не в конце года, а за три месяца до его завершения, - отметил спикер Владимир Мякуш. – Надеюсь, до конца года дефицит бюджета будет сокращен до минимума.

499,5 миллиона рублей пойдёт на развитие системы здравоохранения региона, 211,3 миллиона рублей – на решение социально-значимых вопросов местного значения. Система образования получит дополнительно 131,3 миллиона рублей, а областному Минспорту на реализацию программы по развитию физкультуры и спорта выделят 114,3 миллиона рублей.

Перепадёт немного и культуре – 26,9 миллиона рублей дадут на материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры.