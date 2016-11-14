СМИ: актер Джигурда скрывается от полиции

Никита Джигурда «лег на дно» после того, как адвокат его супруги Марины Анисиной Сергей Жорин заявил в полицию о необходимости проверить документы 55-летнего актера - подлинные ли они и есть ли они вообще.

Не то чтобы полиция Джигурду искала, скорее сам актер ведет себя так, будто правоохранители его преследуют, передает «Лайф».

Полицейские приехали на квартиру жены актера (Красногорский район Московской области), чтобы удостовериться, живет ли он там. По свидетельству ближайших соседей, актер по этому адресу бывает регулярно, но дверь стражам порядка никто не открыл, а свет в картире не зажигался уже более суток. В то же время в соцсетях появились фотографии с домофона, выложенные актером с комментариями «Я заблокирован полицией».