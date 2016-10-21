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Сайт Twitter атаковали хакеры

21 октября 2016, 18:33 [ «АН-онлайн» ]

Сайт Twitter атаковали хакеры
pixabay.com

Хакерская атака парализовала работу популярных соцсетей Twitter, Spotify, SoundCloud и Shopify, их работа затруднена из-за массированной DDoS-атаки на американского провайдера, сообщает издание Hacker News.

Сообщается, что хакерская атака началась около 14.00 по мск., ее заметили многие пользователи, прежде всего на восточном побережье США, которые не сумели войти на эти сайты.

Представители американского провайдера Dyn заявляют, что решают проблему. Помимо упомянутых соцсетей DNS-сервис Dyn используют новостная соцсеть Reddit, платежная система PayPal, веб-сервис для хостинга IT-проектов Github и многие другие сервисы и хостинги. 

 

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