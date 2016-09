Алексей Пушков резко ответил американскому дипломату на его выпад против Путина

Бывший глава Международного комитета Госдумы, политолог и общественный деятель Алексей Пушков резко прокомментировал выпад в сторону Владимира Путина со стороны экс-посла США в России Майкла Макфола.

Макфол на своей страничке в Twitter предложил порассуждать над вопросом:

«Why is it that when Putin talks tough about America, he is "strong," but when Americans talk tough about Russia, they are "undiplomatic"?». Если перевести твит на русский язык, то получится приблизительно следующее: «Почему когда Путин резко говорит про США, то он считается сильным, а когда американцы резко говорят про Россию, они считаются недипломатичными?».

Пушков ответил тоже по-английски: «Because the USA are continuously displaying "the arrogance of power", using Senator Fulbright definition. And the world is fed up with it», что в переводе звучит довольно саркастично: «Потому что США постоянно демонстрируют "высокомерие власти"… И мир сыт этим по горло».

Пока Майкл Макфол на комментарий Пушкова не ответил.