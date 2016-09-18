Не успели потребители «распробовать» недавно презентованный iPhone 7, как уже стали строиться версии, каким гаджетом компания Apple отметит десятилетие премьеры своего первого смартфона в 2007 году.

Релиз iPhone 8 ожидают уже в 2017 году, в годовщину 10-летия появления смартфонов Apple первого поколения. Следующая модель iPhone 8 будет стеклянной. Такой вывод сделали специалисты, узнавшие, что 6 сентября 2016 года Apple зарегистрировала патент на стеклянный корпус. В патенте сообщается, что лазерное скрепляющее уплотнение будет использоваться для герметичного соединения двух элементов из стекла - устройство будет абсолютно влагонепроницаемым.

Пользователи предполагают, что Apple откажется от традиционной кнопки, отдав экрану всю фронтальную часть гаджета, а фронтальная камера, возможно, будет встроена прямо в дисплей. Флагман Apple сможет заряжаться по новой беспроводной технологии, предполагают специалисты. Это позволит, например, слушать музыку и говорить при зарядке телефона. Ожидается также, что iPhone 8 получит мощный процессор Apple А11.

Напомним, iPhone 7 и iPhone 7 Plus в продажу на территории России поступит 23 сентября.