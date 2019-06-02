"Желтый" уровень: москвичей предупредили об опасной погоде 2 июня

Жителей Москвы и Московской области предупредили, что 2 июня в столичном регионе ожидается неблагоприятная погода. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра России.

"Желтый" уровень погодной опасности связан с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров. Ранее из-за высокой пожароопасности "желтый" уровень опасности в Москве был объявлен на субботу, 1 июня.

По данным метеорологов, днем в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозой. Температура в столице составит от +24 до +26, в Подмосковье - от +21 до +26 градусов.

Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать от 5 до 15 метров в секунду. Давление составит от 747 до 750 мм ртутного столба. Ночью без осадков, температура воздуха - от 13 до 15 градусов тепла.