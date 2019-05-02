В столице синоптики зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Атмосферное давление в столице в четверг опустилось до отметки в 735.5 мм ртутного столба, побив рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм). Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Москве и Московской области продолжит свое падение и может достичь 732 миллиметров ртутного столба.

Специалисты отмечают, что резкая смена погодных условий в столичном регионе (которой и обусловлено изменение давления) связана с приходом атлантического циклона.