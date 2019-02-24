В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр. Начиная с воскресенья, 24 февраля, он продлен на понедельник, 25 февраля.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении ведомства. Причиной является сильный порывистый ветер в столичном регионе.

Ночью в воскресенье порывы ветра усилятся до 15 м/с, в Москве подморозит до -1, в МО до -2 градусов. В понедельник столбики термометров покажут до +3 градусов, ночью до -2 градусов.