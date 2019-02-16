Жителей Москвы и МО предупреждают о скачках атмосферного давления

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидаются резкие перепады атмосферного давления, что может заметно ухудшить состояние здоровья метеозависимых жителей столичного региона. "Желтый" уровень погодной опасности продлен в Москве

В воскресенье показания барометров упадут до 736 мм ртутного столба, а в понедельник резко вырастут на 16 единиц. Таким образом, атмосферное давление превысит норму, составив 752 мм ртутного столба.

В среду, 20 февраля, снова произойдет "провал" давления до 738 мм ртутного столба. Кроме того, в середине грядущей недели также прогнозируется образование и активное развитие магнитных бурь.

Напомним, как ранее сообщали АН, метеорологи продлили действие "желтого" уровня опасности в столичном регионе. "Желтый" - третий из пяти уровней, означающий потенциально опасную погоду.