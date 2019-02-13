Когда в Москву придет весна?

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с изданием "Российская Газета" рассказала, когда в столице и области ожидается наступление климатической весны. Сурок-долгожитель предсказал скорый приход весны

В феврале среднесуточная температура в Москве и Подмосковье на 7.8 градуса превышает норму, сообщила Паршина. Зимняя погода выше нормы на 7 градусов бывает в Москве не чаще одного раза в пятнадцать лет.

"Весенняя погода, скорее всего, установится в Москве в конце марта. Как показывает история метеонаблюдений, в это время столбик термометра обычно перешагивает нулевую отметку", - сказала метеоролог.

По словам завлабораторией, стойкий переход среднесуточной температуры через ноль в плюсовую область термометров столичного региона можно ожидать ближе к концу марта - приблизительно 27 числа.