Синоптики обещают москвичам оттепель

В Москве и Подмосковье вплоть до выходных сохранится мягкий вариант февральской погоды. Температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, рассказали в Гидрометцентре.

Согласно прогнозам, в пятницу и в выходные ожидается от -3 до -5 градусов. А вот в начале следующей недели, как обещают синоптики, столбики термометров поднимутся до отметки в 4 градуса тепла.

При этом отмечается, что несмотря на то, что дневная температура воздуха "уйдет в плюс", в столичном регионе все же сохранится гололедица, которая является характерной для этого зимнего месяца.

Атмосферное давление в конце текущей недели и в начале следующей составит от 748 до 752 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-юго-западный, скорость будет составлять от 5 до 10 метров в секунду.