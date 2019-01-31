Синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные

Аномальная погода ожидает жителей и гостей Москвы и Московской области. Волна тепла из Северной Африки принесет в столичный регион оттепель до +5 градусов к началу следующей недели.

Юго-западные потоки продолжат поставлять на территорию столичного региона теплые воздушные массы. По словам синоптиков, температура воздуха в настоящий момент отклоняется от нормы на 8-10 градусов.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России. Как отмечается, аномальное потепление начнется уже в воскресенье, 3 февраля: воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 3 градусов выше ноля.

В субботу, 2 февраля, пройдут небольшие осадки. Ночью от -2 до -4 градусов в Москве и от -2 до -7 градусов по области, днем в столице столбики термометров покажут от -1 до +1, в Подмосковье - от -4 до +1.

В начале следующей недели, согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра РФ, ночами температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, а днем - от 0 до +5 градусов. Прогнозируются небольшие осадки.

Атмосферное давление в столичном регионе до конца недели будет варьироваться в пределах от 750 до 756 миллиметров ртутного столба. Ко вторнику, 5 февраля, прогнозируется незначительное повышение.