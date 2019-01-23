В небе над Москвой из-за морозов появилось гало

Жители Москвы и некоторых районов Московской области стали свидетелями необычного оптического явления - гало. Фотокадрами столичного неба очевидцы поделились в социальных сетях.

Явление связано с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах высоких облаков. Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг Солнца или Луны.

Как отметили в Гидрометцентре России, появление гало связано с антициклоном, который пришел в столичный регион. Гало прекрасно видно, поскольку в Москве в последние дни стоит ясная морозная погода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OMI.Кровля и фасады. (@zavod_omi)23 Янв 2019 в 12:14 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @kroxaaa22 Янв 2019 в 11:44 PST