В небе над Москвой из-за морозов появилось гало
23 января 2019, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Москвы и некоторых районов Московской области стали свидетелями необычного оптического явления - гало. Фотокадрами столичного неба очевидцы поделились в социальных сетях.
Явление связано с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах высоких облаков. Это светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг Солнца или Луны.
Как отметили в Гидрометцентре России, появление гало связано с антициклоном, который пришел в столичный регион. Гало прекрасно видно, поскольку в Москве в последние дни стоит ясная морозная погода.
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