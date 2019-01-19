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В Москве вновь объявлен "желтый уровень" погодной опасности
19 января 2019, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве и Московской области в субботу, 19 января, вновь объявили "желтый уровень". Погода в столице потенциально опасна из-за сильного ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений - желтый (погода потенциально опасна)", - сообщается на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что скорость ветра в субботу может достигать 10 м/с.
В воскресенье, 20 января, в Москве и Подмосковье будет облачно, будет идти небольшой снег, местами умеренный. Ожидается гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Напомним, как ранее сообщали АН, на этой неделе "желтый уровень" погодной опасности уже был объявлен в столице - в четверг. Синоптики предупреждали граждан о метели и усилении ветра.
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