В Москве и Московской области в субботу, 19 января, вновь объявили "желтый уровень". Погода в столице потенциально опасна из-за сильного ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений - желтый (погода потенциально опасна)", - сообщается на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что скорость ветра в субботу может достигать 10 м/с.

В воскресенье, 20 января, в Москве и Подмосковье будет облачно, будет идти небольшой снег, местами умеренный. Ожидается гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Напомним, как ранее сообщали АН, на этой неделе "желтый уровень" погодной опасности уже был объявлен в столице - в четверг. Синоптики предупреждали граждан о метели и усилении ветра.