В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильном ветре, снегопаде, метели и обледенении. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В четверг в Москву и область вернутся метели. Днем, согласно прогнозам, сохранится облачная погода. Скорость ветра в порывах возрастет до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха будет повышаться.

"Желтый" является третьим из пяти возможных уровней погодной опасности. На территории российской столицы и Московской области его объявили на двенадцать часов, начиная с 9 утра четверга, 17 января.

"Погода потенциально опасна", - указано в сообщении синоптиков. При этом подчеркивается, что метель и сильный ветер (до 18 метров в секунду) сохранятся и в ночь на пятницу, 18 января.