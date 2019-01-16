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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
16 января 2019, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильном ветре, снегопаде, метели и обледенении. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В четверг в Москву и область вернутся метели. Днем, согласно прогнозам, сохранится облачная погода. Скорость ветра в порывах возрастет до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха будет повышаться.
"Желтый" является третьим из пяти возможных уровней погодной опасности. На территории российской столицы и Московской области его объявили на двенадцать часов, начиная с 9 утра четверга, 17 января.
"Погода потенциально опасна", - указано в сообщении синоптиков. При этом подчеркивается, что метель и сильный ветер (до 18 метров в секунду) сохранятся и в ночь на пятницу, 18 января.
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