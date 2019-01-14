В Москве фиксируют аномально низкое атмосферное давление

Столичный регион находится во власти обширного североатлантического циклона, что стало причиной очень низкого атмосферного давления. Об этом сообщил сайт "Метеоновости" в понедельник.

"Атмосферное давление очень низкое - 727 мм ртутного столба. Это самое низкое атмосферное давление для даты 14 января, по меньшей мере, за последние 15 лет", - рассказали синоптики.

Рекорд для 14 января был зафиксирован в 1948 году, когда атмосферное давление упало до отметки 720 миллиметров, а 15 января того же года оно составило 719 миллиметров, отмечает ВМ.

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве и Подмосковье в течение всей последующей недели: в период с 15 до 20 января оно поднимется на 23 миллиметра ртутного столба.