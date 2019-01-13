Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

В воскресенье, 13 января, Москву и Московскую область ждет ослабление мороза и небольшой снег. Согласно прогнозу метеорологов, температура воздуха днем составит от 3 до 5 градусов мороза.

В разных районах Подмосковья от минус 8 до минус 3 градусов. Юго-западный и западный ветер будут дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра рт. столба.

В Москве и области возможна метель, сообщает Гидрометцентр России. На дорогах местами гололедица. Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.