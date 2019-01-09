К началу следующей недели в Москву придет оттепель
9 января 2019, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
К началу следующей недели жителей и гостей столичного региона ожидает приятная оттепель. Уже в выходные температура начнет повышаться. Об этом в среду, 9 января, сообщает Гидрометцентр.
До конца текущей недели в Москве и Подмосковье столбики термометров будут достигать отметок до минус 10 градусов днем и до 15 градусов ниже ноля в ночное время суток.
А вот днем в субботу температура уже будет повышаться. Над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.
Отмечается, что в начале следующей недели средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов и составит до -4 днем и до -8 ночью.