К началу следующей недели в Москву придет оттепель

К началу следующей недели жителей и гостей столичного региона ожидает приятная оттепель. Уже в выходные температура начнет повышаться. Об этом в среду, 9 января, сообщает Гидрометцентр.

До конца текущей недели в Москве и Подмосковье столбики термометров будут достигать отметок до минус 10 градусов днем и до 15 градусов ниже ноля в ночное время суток.

А вот днем в субботу температура уже будет повышаться. Над столичным регионом установятся теплые юго-западные воздушные потоки, начнет падать атмосферное давление.

Отмечается, что в начале следующей недели средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов и составит до -4 днем и до -8 ночью.