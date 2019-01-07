МЧС предупреждает о гололедице и ветре 8 января

Министерство чрезвычайных ситуаций со ссылкой на синоптиков Росгидромета, предупреждает жителей и гостей столицы и Подмосковья о гололедице и ветре в столичном регионе во вторник, 8 января.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте МЧС, в Москве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в ночь на вторник составит от 15 до 17 градусов со знаком минус, днем столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов мороза.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-11 м/с, атмосферное давление составит 749-754 мм рт. столба. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.