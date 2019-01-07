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МЧС предупреждает о гололедице и ветре 8 января
7 января 2019, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство чрезвычайных ситуаций со ссылкой на синоптиков Росгидромета, предупреждает жителей и гостей столицы и Подмосковья о гололедице и ветре в столичном регионе во вторник, 8 января.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте МЧС, в Москве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.
Температура воздуха в ночь на вторник составит от 15 до 17 градусов со знаком минус, днем столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов мороза.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-11 м/с, атмосферное давление составит 749-754 мм рт. столба. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.
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