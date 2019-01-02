Москвичей на Рождество ожидают сильные морозы

Жителей и гостей российской столицы предупредили о 20-градусных морозах ближе к Рождеству. Об этом журналистам рассказал в среду специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как пояснил специалист, гребень антициклона принесет 7 января в Москву и Подмосковье устойчивые 20-градусные морозы, сообщает РИАМО. Уже к выходным столбики термометров опустятся до минус 8-13.

При этом будет наблюдаться переменная облачность, однако каких-то существенных осадков, согласно прогнозу, не ожидается. Также будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду.

Ночью 7 января столбики термометров в Москве и Московской области опустятся до минус 15-20 градусов. Днем погода в столичном регионе улучшится: потеплеет до 14 градусов с отметкой "минус".