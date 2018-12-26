Мировой океан на грани экологической катастрофы как 56 млн лет назад

Учёные бьют тревогу в связи с уменьшением pH мирового океана и увеличением скорости закисления его вод. Это может привести к катастрофическим экологическим изменениям в мире. И виной тому - жизнедеятельность человека.



Как выяснили исследователи, образование раковин, кораллов и других океанических пород происходит в верхних водных слоях в результате поглощения океаном углекислоты из воздуха и соединения её с карбонатным кальцием. Благодаря этому естественному химическому процессу многие столетия мировой океан очищал атмосферу от СО2.



Но в последнее время жизнедеятельность человека привела к увеличению выбросов СО2 в атмосферу, и мировой океан уже не справляется. Не хватает карбонатного кальция, и вода закисляется. Историки говорят, что такое уже было 56 млн лет назад, что привело к глобальной экологической катастрофе.



Обеспокоенные подобным развитием событий мировые лидеры в 2015 году подписали в Париже соглашение по климату, ограничивающее выбросы СО2 в атмосферу. Однако оптимисты говорят, что всё это ерунда, и природа сама справится с проблемами, как уже было миллионы лет назад. Видимо, на фоне этого оптимизма США собираются выйти из Парижского соглашения, между тем именно эта страна вместе с Китаем и Индией лидируют по выбросу СО2 в атмосферу земли. В 2017 году было выброшено 9,9 гигатонн углерода, в 2018 году ожидается на 2,7% больше. Меньше всего вред наносит экономная Европа, к тому же разрабатывающая возобновляемые источники энергии.



Конечно, можно ничего не делать и продолжать рубить сук, на котором сидим. Но безответственное потребительское отношение к природе просто убьёт нас.



