Снег и мороз обещают столице в воскресенье

Облачная погода, снег и до 5 градусов мороза ожидаются днем в воскресенье, 23 декабря, в Москве и Московской области. Об этом сегодня сообщают синоптики Гидрометцентра России.

Жителей и гостей столицы днем ожидает от 3 до 5 градусов мороза, ночью - от 5 до 7 градусов. По области столбики термометров покажут от минус 2 до минус 7, в ночное время - от 5 до 10 со знаком минус.

Атмосферное давление в середине дня составит 741-744 мм ртутного столба. Ветер преимущественно восточный 6-11м/с. Относительная влажность воздуха достигнет отметки 80%. На дорогах возможна гололедица.