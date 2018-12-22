В российской столице в субботу из-за циклона ожидается новый сильный снегопад. Столбик термометра днем опустится до -4 градусов, что станет началом настоящей еврозимы, сообщает центр погоды "Фобос".

Днем в мегаполисе и Подмосковье будет облачно, местами пройдет снег, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метра в секунду. Североатлантический циклон принесет с собой настоящую "еврозиму".

Комфортная зимняя температура и снежный покров поспособствуют созданию у москвичей и гостей столицы предновогоднего настроения и в воскресенье: днем в Москве ожидается от -3 до -5 градусов, по области до -6.

Атмосферное давление в эти выходные будет в пределах нормы и остановится на отметке 748-750 мм ртутного столба. А вот водителей предупреждают о гололедице и призывают быть внимательными на дорогах.