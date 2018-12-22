Москвичей предупреждают о снежных заносах на дорогах

Снежные заносы ожидаются на дорогах российской столицы и области вплоть до воскресенья. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Москвы на своей страничке в соцсети Twitter.

В ведомстве отмечают, что в этом году в столице наблюдается "настоящий, снежный, красивый" декабрь. Обратной стороной монеты являются заносы на дорогах из-за снегопадов.

"За рулем, любуясь на зимнюю красоту, не забывайте о внимательности, осторожности и дистанции. Хороших выходных!", – говорится в опубликованном сообщении ЦОДД.

Добавим, в субботу, 22 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается от минус 3 до минус 5 градусов утром и от минус 1 до минус 3 градусов в вечерние часы.