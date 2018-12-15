Синоптики пообещали москвичам арктические холода

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 16 декабря, в столичный регион придут двадцатиградусные морозы. Об этом журналистам сообщили сегодня в центре погоды "Фобос".

Ведущий специалист центра Александр Синенков отметил, что в ночь на воскресенье в Москве и области ожидается "резкое" понижение температуры воздуха, вплоть до арктических холодов.

"Минимальная температура в мегаполисе составит от -17 до -19 градусов. На востоке Подмосковья до -20, а в западных районах пока еще не опустится ниже -10", - цитирует "Москва 24".

К вечеру субботы в столице сохранится облачная погода с прояснениями. Местами гололедица. Ветер переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление составит от 761 до 765 мм ртутного столба.