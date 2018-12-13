Столичных жителей предупреждают об ухудшении погоды в час пик

Синоптики предупреждают жителей и гостей столичного региона об ухудшении погодных условий в вечерний час пик 13 декабря. Обильный снегопад начнется около трех часов дня и продолжится до девяти вечера.

Температура воздуха составит от -3 до -1 градуса. Облачно, местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Отмечается, что в городе в этот день выпадет около 5 мм осадков.

"Максимальная интенсивность осадков в Москве и области прогнозируется в период с 15:00 до 21:00", - говорится в тексте, опубликованном специалистами центра погоды "Фобос".