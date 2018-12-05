Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 декабря

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в среду, 5 декабря. Согласно прогнозам, в столичном регионе возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица.

Днем в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 4 до плюс 1 градуса. Об этом сегодня сообщает информационное агентство «Метеоновости».

В Москве и Московской области ожидается относительная влажность воздуха в районе 70 процентов. Южный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 751 мм ртутного столба. Специалисты предупреждают жителей столичного региона о возможных обострениях хронических заболеваний.