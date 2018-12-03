Синоптики рассказали о погоде в Москве и области в понедельник

По данным синоптиков, в понедельник, 3 декабря, в столичном регионе продолжится снегопад. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в Москве опустятся до отметок от минус 5 до минус 3 градусов. Ветер южный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Московской области, как всегда, немного холоднее: днем температура воздуха составить от минус 8 до минус 3 градусов. Ночью в столичном регионе до минус 10, снег и гололедица.

Синоптики отмечают, что основным неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье людей в первый рабочий день недели, окажется возмущенный геомагнитный фон.