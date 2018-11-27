Из-за снегопада в Москве пробки достигли восьми баллов

Транспортные заторы вечером во вторник на дорогах в Москве достигли восьми баллов из десяти возможных в связи с обильным снегопадом, продолжающимся в столице и некоторых районах области.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) из-за непогоды советует московским автомобилистам пересаживаться на городской транспорт. По прогнозам, к семи часам пробки достигнут 9 баллов.

Нормализация ситуации на дорогах столицы произойдет не ранее девяти часов вечера, согласно подсчетам аналитиков.