Из-за снегопада в Москве пробки достигли восьми баллов
27 ноября 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
Транспортные заторы вечером во вторник на дорогах в Москве достигли восьми баллов из десяти возможных в связи с обильным снегопадом, продолжающимся в столице и некоторых районах области.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) из-за непогоды советует московским автомобилистам пересаживаться на городской транспорт. По прогнозам, к семи часам пробки достигнут 9 баллов.
Нормализация ситуации на дорогах столицы произойдет не ранее девяти часов вечера, согласно подсчетам аналитиков.
В столице снегопад, и на дорогах скользко. Движение в городе уже плотное, к вечернему часу пик на кольцевых магистралях и вылетных в сторону области не обойдется без пробок. Если не хотите никуда опоздать, пользуйтесь городским транспортом. pic.twitter.com/Ir6Ho1TzOe— ЦОДД (@gucodd) 27 ноября 2018 г.