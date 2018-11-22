«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

В Москве и Московской области в четверг, 22 ноября, объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом в среду сообщают синоптики Гидрометцентра России. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 22 ноября

Порывы ветра, как ожидается, в течение сегодняшнего дня могут достичь 15 метров в секунду. Из-за этого будет казаться, что на улице морозно, однако температура составит -1 в Москве, и до +2 по области.

Как ранее сообщали АН, погода будет облачной с небольшими прояснениями. Местами возможен слабый снег. Усиливающийся ветер может спровоцировать гололедицу, предупредили синоптики.