//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Трамп признался, что совершил ошибку во время визита во Францию
2

Выложено «пророчество Матроны Московской» о «великих испытаниях» России в 2019-м
3

Опубликованы пророчества «русского Нострадамуса» о новой смуте и конце света
4

Минфин США: Россия увеличила вложения в госдолг Штатов
5

СМИ узнали о бегстве киевских силовиков после ответного удара ДНР под Горловкой

//Метеоновости 13+

МЧС: мокрый снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Москве и МО

18 ноября 2018, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС: мокрый снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Москве и МО
pixabay.com

Мокрый снег и гололед ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы и Московской области. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели призывают жителей столичного региона быть внимательнее и аккуратнее на дорогах. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 0 - минус 2 градусов. Днем потеплеет до плюс 1-3 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, снег, который выпал в Москве в ночь с субботы на воскресенье, скорее всего, не растает сразу и пролежит несколько дней.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Армия

Издание The National Interest выявило «серьезные проблемы» американской армии

Издание The National Interest выявило «серьезные проблемы» американской армии

Американское издание признало наличие серьезных проблем в американской армии, из-за которых США рискуют потерпеть поражение в случае войны с РФ или Китаем. Они связаны с нехваткой сил и ресурсов.

//Экономика

Лавров озвучил условие подключения Европы к газопроводу "Турецкий поток"

Лавров озвучил условие подключения Европы к газопроводу "Турецкий поток"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие подключения Европы к "Турецкому потоку". Данную информацию глава внешнеполитического ведомства предоставил в рамках беседы с журналистом.

//Экономика

Госдума: планы США и Украины противостоять созданию СП – 2 являются тщетными

Госдума: планы США и Украины противостоять созданию СП – 2 являются тщетными

В Госдуме заявили, что попытки США и Украины противостоять созданию "Северного потока – 2" являются тщетными. Такое заявление сделал первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских.

//Новости СМИ2

//В мире

Эксперт: противодействие США созданию "Северного потока – 2" разозлит европейцев

Эксперт: противодействие США созданию "Северного потока – 2" разозлит европейцев

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в субботу, 17 ноября, заявил, что попытки США противостоять созданию "Северного потока – 2" в конечном итоге разозлят европейцев.

//Политика

Захарова: "новое расследование" Bellingcat по делу Скрипалей - новый анекдот

Захарова: "новое расследование" Bellingcat по делу Скрипалей - новый анекдот

Директор Департамента информации и печати в МИД России Мария Захарова назвала анекдотом новое "расследование" британского проекта Bellingcat об Александре Петрове и Руслане Боширове.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Расследования

В Грозном девушка-смертница совершила самоподрыв у КПП

В Грозном девушка-смертница совершила самоподрыв у КПП

В Чечне сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность девушки - смертницы, устроившей в субботу в 16 часов взрыв около поста полиции в Старопромысловском районе Грозного.

//Происшествия

Более тысячи человек пропали без вести при пожарах в Калифорнии

Более тысячи человек пропали без вести при пожарах в Калифорнии

Более одной тысячи человек пропали без вести при крупнейшем пожаре в Калифорнии. Об их судьбе ничего неизвестно. Шериф округа Бьютт Кори Хонеа сообщил новые данные о жертвах пожара- 74 человек погибли.

//Шоу-бизнес

Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет

Певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет

В Москве скончался певец, звезда 90-х Евгений Осин. О смерти Евгения Осина передал в субботу вечером телеканал "РЕН ТВ". Артисту было 54 года. Причина смерти Евгения пока неизвестна.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают красавицу-жену певца-юбиляра Александра Малинина

В сети обсуждают красавицу-жену певца-юбиляра Александра Малинина

После празднования юбилея народного артиста России Александра Малинина в сети обсуждают его 56-летнюю супругу Эмму Малинину. Видео, как вальсируют супруги, селебрити опубликовали в свои аккаунты в соцсетях.

//Происшествия

В США два человека погибли при падении самолета времен ВОВ

В США два человека погибли при падении самолета времен ВОВ

Истребитель времен Второй мировой войны разбился в американском городе Фредериксберг, штат Техас. Как сообщил телеканал KXAN, в результате происшествия погибли два человека.

//Политика

Трамп ко вторнику получит полный доклад об убийстве Хашкаджи

Трамп ко вторнику получит полный доклад об убийстве Хашкаджи

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США опубликуют "очень полный доклад" по убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Олег Газманов признался в любви к русскому мату

Олег Газманов признался в любви к русскому мату

Эстрадный певец Олег Газманов в эфире телеканала НТВ признался, что очень уважает и бережет русский мат. По словам артиста, в его арсенале немало крепких и необычных выражений.

//Метеоновости

МЧС: мокрый снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Москве и МО

МЧС: мокрый снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Москве и МО

Мокрый снег и гололед ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы и Московской области. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

//Политика

Украинский генерал предупредил об риске «большой войны» с Россией

Украинский генерал предупредил об риске «большой войны» с Россией

Россия может закрыть Азовское море для украинских судов, однако это может привести к "большой войне" с Украиной. Об этом заявил экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

//Спорт

Загитова призналась, что из-за роста испытывает боль в суставах

Загитова призналась, что из-за роста испытывает боль в суставах

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила после этапа Гран-при в Москве, что использование тейпов связано с возрастными изменениями в ее организме.

//В мире

В Аргентине объявлен трехдневный траур по экипажу "Сан-Хуан"

В Аргентине объявлен трехдневный траур по экипажу "Сан-Хуан"

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о трехдневном трауре после того, как американская компания Ocean Infinity обнаружила затонувшую год назад подводную лодку "Сан-Хуан".

//В мире

Политолог высказался о словах Порошенко о крепких отношениях Украина и США

Политолог высказался о словах Порошенко о крепких отношениях Украина и США

Российский политолог Владимир Корнилов раскритиковал высказывание украинского президента Петра Порошенко о том, что сейчас, как никогда, в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими/

//Общество

Рыболовлев опроверг слухи о продаже ФК «Монако»

Рыболовлев опроверг слухи о продаже ФК «Монако»

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, фигурант судебного разбирательства в Монако, не собирается продавать принадлежащий ему футбольный клуб «Монако». Об этом сообщил представитель предпринимателя.

//В мире

Порошенко поблагодарил Трампа за «надежное плечо» для Украины

Порошенко поблагодарил Трампа за «надежное плечо» для Украины

Украинский президент Пётр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса за надёжное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной.

//Новости СМИ2

//Спорт

Алина Загитова стала победительницей этапа мирового Гран-при в Москве

Алина Загитова стала победительницей этапа мирового Гран-при в Москве

Россиянка Алина Загитова стала победительницей пятого тапа мирового Гран-при в Москве. Фигуристка стала лучшей и в короткой, и в произвольной программе. В сумме по итогам она набрала 222, 95 балла.

//Общество

В одном из кабинетов больницы в Симферополе обнаружили тело доктора

В одном из кабинетов больницы в Симферополе обнаружили тело доктора

Утро 16 ноября в больнице крымской столицы выдалось по-настоящему тревожным. В одном из кабинетов обнаружили тело доктора, который трудился в этом медицинском учреждении

//Криминал

В Петербурге на 2 месяца арестован подросток, который поджег свою подругу

В Петербурге на 2 месяца арестован подросток, который поджег свою подругу

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 15-летнего подростка по подозрению в поджоге своей подруги - девочки-школьницы. Инцидент произошел в ночь на 15 ноября.

//Общество

Песков поведал о посещении Путиным Псково-Печерского монастыря

Песков поведал о посещении Путиным Псково-Печерского монастыря

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о посещении президентом России Владимиром Путиным Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

//Шоу-бизнес

Артисты вспоминают Евгения Осина

Артисты вспоминают Евгения Осина

Российские артисты вспоминают известного певца Евгения Осина, который умер сегодня на 55-м году жизни. Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил продюсер Андрей Разин.

//Общество

Из-за ухудшения погодных условий в Москве на дороги вышла спецтехника

Из-за ухудшения погодных условий в Москве на дороги вышла спецтехника

Из-за ухудшения погодных условий в Москве на дороги вышла специализированная техника. Обработают проезжие части дорог, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта.

//Новости Redtram

//live

«Среди украинских политиков очень много клинических идиотов!»

«Среди украинских политиков очень много клинических идиотов!»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с задержанием Украиной 15 кораблей. О состоянии молодой украинской демократии размышляет военный аналитик Игорь КОРОТЧЕНКО...

//Криминал

В Подмосковье мужчина-ревнивец убил бывшую жену и своего родственника

В Подмосковье мужчина-ревнивец убил бывшую жену и своего родственника

Трагедия разыгралась в субботу в подмосковном городе Видное. Жертвой мужчины-ревнивца стала его бывшая супруга и родственник. Следователи возбудили по факту гибели двоих человек уголовное дело.

//Общество

В ПФР объяснили, будут ли платить пенсии работающим пенсионерам с нового года

В ПФР объяснили, будут ли платить пенсии работающим пенсионерам с нового года

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) разъяснили, что пенсионеры, независимо, работают они или нет, продолжат получать назначенные пенсионные выплаты после 2018 года. Разъяснение ПФР опубликовано в "Российской газете".

//Шоу-бизнес

Директор Евгения Осина подтвердил смерть певца

Директор Евгения Осина подтвердил смерть певца

Директор певца Евгения Осина подтвердил смерть артиста. Директор музыканта уточнил, что Осин скончался в субботу, 17 ноября, в своей квартире в Москве. Певцу было 54 года.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова боролась за Евгения Осина

Дана Борисова боролась за Евгения Осина

Телеведущая Дана Борисова, как могла, боролась за певца Евгения Осина. Артист умер в субботу, 17 ноября, в своей квартире в Москве. Телеграм-канал Life Shot сообщает, как Борисова прокомментировала смерть музыканта.

//В мире

Британский профессор считает мультфильм "Маша и Медведь" пропагандой Кремля

Британский профессор считает мультфильм "Маша и Медведь" пропагандой Кремля

В Великобритании обвинили российский мультсериал "Маша и Медведь" в "пропаганде" Кремля. Профессор Энтони Глиса из Букингемского университета считает, что у Маши "напористый, неприятный характер".

//Общество

Социологи зафиксировали у россиян потерю веры в будущее

Социологи зафиксировали у россиян потерю веры в будущее

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в октябре, у граждан России - упаднические настроения. Народ подавлен почти так же, как в 2009 году после глобального экономического кризиса или как после событий на Болотной площади.

//В мире

Клинцевич высказался об обещании Помпео оказать помощь Украине

Клинцевич высказался об обещании Помпео оказать помощь Украине

Украина никаким образом не интересует Вашингтон. Обещание госсекретаря США Майка Помпео главе украинского МИД Павлу Климкину помочь в борьбе с "российской агрессией" прокомментировал сенатор Франц Клинцевич.

//Наука

Россияне сегодня ночью смогут наблюдать самый яркий звездопад осени

Россияне сегодня ночью смогут наблюдать самый яркий звездопад осени

Россияне сегодня ночью смогут наблюдать самый яркий звездопад осени. Ночью жители Украины смогут наблюдать невероятный звездопад. В ночь с 17 на 18 ноября звездопад Леониды достигает своего пика.

//Культура

Издана последняя песня Виктора Цоя "Атаман"

Издана последняя песня Виктора Цоя "Атаман"

Издана последняя песня рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя "Атаман". О том, что трек "Атаман" может быть издан, минувшей весной рассказал сын исполнителя Александр Цой.

//В мире

Председатель ЕК Юнкер вышел на пресс-конференцию в разных ботинках

Председатель ЕК Юнкер вышел на пресс-конференцию в разных ботинках

В интернет попала видеозапись, как председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в разных ботинках появился на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем ЕС Дональдом Туском.

//Наука

NASA предрекло новую угрозу для планеты Земля

NASA предрекло новую угрозу для планеты Земля

Ученые NASA (Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства провело исследование солнечной активности и предупредило о новой угрозе для планеты Земля.

//Шоу-бизнес

Известная 40-летняя актриса намекнула, что она беременна

Известная 40-летняя актриса намекнула, что она беременна

Актриса театра и кино Любовь Толкалина пополнила ряды знаменитостей, которых поклонники поздравляют с беременностью. 40-летняя Толкалина день назад выложила в Инстаграм фотографию с заметным животиком.

//Спорт

Тренер Тарасовой Траньков сообщил, что пара выступит в произвольной программе

Тренер Тарасовой Траньков сообщил, что пара выступит в произвольной программе

Тренер фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что пара продолжит выступление на этапе Гран-при в Москве. Женя сегодня получила травму лица.

//Здоровье

Советы от экспертов: как избавиться от "пивного" животика

Советы от экспертов: как избавиться от "пивного" животика

Диетологи назвали несколько полезных советов обладателям "пивного" живота, благодаря которым можно не только избавиться от жира на талии, но и улучшись свое здоровье. 1.Полностью отказаться от сахара.

//Наука

Ученые: гены влияют на выбор человека между чаем и кофе

Ученые: гены влияют на выбор человека между чаем и кофе

Специалисты Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера из Брисбена заявили, что гены влияют на выбор человека между чаем и кофе. Главную роль в этом вопросе играют не рецепторы.

//Происшествия

СМИ: новорожденного похитили в одной из больниц Санкт-Петербурга

СМИ: новорожденного похитили в одной из больниц Санкт-Петербурга

В одной из больниц Санкт-Петербурга похитили новорожденного ребенка. Согласно последней информации, о краже младенца сообщила его мать, которая является уроженкой страны ближайшего зарубежья.

//В мире

В Госдуме прокомментировали заявления Украины по Азовскому морю

В Госдуме прокомментировали заявления Украины по Азовскому морю

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в субботу, 17 ноября, прокомментировал жалобы со стороны украинских властей по Азовскому морю. По словам политика, Киев стремится "выглядеть обиженным".

//Спорт

Фигуристка Тарасова получила травму челюсти перед выступлением

Фигуристка Тарасова получила травму челюсти перед выступлением

Известная российская фигуристка Евгения Тарасова, которая выступает в паре с Владимиром Морозовым, получила травму в рамках тренировки перед произвольной программой на этапе серии Гран-при в Москве.

//Происшествия

В Саратовской области автобус попал под поезд, пятеро погибших

В Саратовской области автобус попал под поезд, пятеро погибших

В Озинском районе Саратовской области рейсовый автобус попал под грузовой поезд. Согласно последней информации пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате аварии погибли пять человек.

//Происшествия

В Якутии восемь человек унесло в море Лаптевых на отколовшейся льдине

В Якутии восемь человек унесло в море Лаптевых на отколовшейся льдине

В море Лаптевых на льдине унесло восемь якутских оленеводов. Соответствующую информацию днем в субботу, 17 ноября, предоставили сотрудники пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.

//В мире

Елизавета Туктамышева рассказала, зачем пошутила про Дональда Трампа

Елизавета Туктамышева рассказала, зачем пошутила про Дональда Трампа

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в субботу решила объяснить, почему на своей страничке в социальной сети пошутила про президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

//Общество

Эксперт: Любовные утехи "в движении" представляют определённую опасность

Эксперт: Любовные утехи "в движении" представляют определённую опасность

Разработчики автомобилей теперь специально будут уделять больше внимания дизайну салона для удобства тех, кто захочет предаться любовным утехам в пути. К такому решению пришли британские исследователи, как передает издание SF Gate.

//В мире

Бельгиец выиграл в лотерею более 50 миллионов евро

Бельгиец выиграл в лотерею более 50 миллионов евро

В минувшую пятницу, 17 ноября, житель Бельгии выиграл в лотерею баснословную сумму. Согласно последней информации осведомленных источников, удачливый бельгиец стал обладателем 50 миллионов евро.

//Общество

"Долгая дорога" актера Эдуарда Павулса

"Долгая дорога" актера Эдуарда Павулса

Этого выдающегося актера знают, помнят и любят в Прибалтике. Эдуард Карлович Павулс. Мощный талант и прибалтийское обаяние прославили его не только в Латвии, но и в России. Этот актер, у которого даже небольшая роль, становилась яркой на экране. Помните отца Марты в сериале «Долгая дорога в дюнах»?

//Шоу-бизнес

Евгений Петросян поблагодарил поклонников за поддержку

Евгений Петросян поблагодарил поклонников за поддержку

Известный российский юморист Евгений Петросян ответил поклонникам на поздравления с разводом. В минувшую пятницу стало известно, что брак артиста с Еленой Степаненко был официально расторгнут.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры