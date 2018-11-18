МЧС: мокрый снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Москве и МО

Мокрый снег и гололед ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы и Московской области. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели призывают жителей столичного региона быть внимательнее и аккуратнее на дорогах. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 0 - минус 2 градусов. Днем потеплеет до плюс 1-3 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, снег, который выпал в Москве в ночь с субботы на воскресенье, скорее всего, не растает сразу и пролежит несколько дней.