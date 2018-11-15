Аномально высокое давление вновь ожидается в Москве
15 ноября 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Атмосферное давление в Москве и Подмосковье сегодня, 15 ноября, составит 765 мм ртутного столба, что значительно превышает норму. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Сегодня ожидается сухая погода, без осадков. Температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градусов в городе и от минус 2 до плюс 3 - по области. Давление продолжит рост и к пятнице достигнет отметки в 770 мм.
Высокое давление может сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на состоянии метеочувствительных граждан, отмечают синоптики.
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