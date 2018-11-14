Синоптики рассказали о погоде в Новогоднюю ночь

Специалисты Гидрометцентра России рассказали москвичам и гостям столицы, какая погода ожидается в Москве к концу года. Согласно прогнозам, декабрь будет теплым, но Новогоднюю ночь не испортит.

В начале декабря среднесуточная температура воздуха будет составлять около минус 3.9 градуса, а в новогодние праздники жителям Москвы и области стоит готовиться к усилению морозов.

На конец декабря синоптики прогнозируют около 8 градусов мороза днем и до минус 12 ночью. О точных прогнозах говорить пока рано, подчеркивают специалисты, однако снежный Новый год весьма вероятен.