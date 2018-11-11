Атмосферное давление побило 25-летний рекорд в Москве

С приходом арктического циклона температура воздуха в Москве опустится в ночь на понедельник до 8-10 градусов мороза. Давление сегодня вечером составило 773 мм рт.ст., что зафиксировано метеостанцией Москва (Балчуг).

Рекордное атмосферное давление для 11 ноября было установлено в 1993 году. Тогда оно составило 773 мм ртутного столба. Синоптики предупреждают, что плохое самочувствие обеспечено практически всем.









Ранее сообщалось, что в Москве ночь на 11 ноября стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха понижалась до минус 2,3 градуса.