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Москвичей предупреждают о повышенном атмосферном давлении в воскресенье
11 ноября 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
Антициклон, ожидаемый предстоящим днем в столичном регионе принесет с собой не только холодный воздух, но и повлечет за собой заметное повышение атмосферного давления в Москве и Московской области. [related_articles]
Как сообщает портал "Метеоновости", к середине дня в воскресенье, 11 ноября, давление составит 771 мм рт. столба. Такой показатель на 20-22 единицы превышает норму.
Ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков и существенное снижение температуры. Днем в столице температура воздуха составит около нуля градусов, по области - от -2 до +3.
Медики предупреждают: высокое атмосферное давление может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, а также граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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