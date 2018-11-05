МЧС предупреждает о тумане в Москве и Подмосковье

Густой туман ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Такие погодные условия сохранятся в столичном регионе до утра вторника, 6 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России. Какой будет погода в Москве эту неделю

"Вечером 5 ноября с сохранением до 10:00 мск 6 ноября в Москве местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров, местами - до 50 метров", - сообщили в столичном МЧС.

Аналогичные погодные условия ожидают в Подмосковье, сообщило ГУ МЧС по области. Специалисты рекомендуют водителям транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах.

Пешеходам в интересах безопасности необходимо позаботиться о светоотражающих элементах в одежде. Кроме того, людям с болезнями сердца и астмой советуют не выходить на улицу.