МЧС предупреждает о тумане в Москве и Подмосковье
5 ноября 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Густой туман ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Такие погодные условия сохранятся в столичном регионе до утра вторника, 6 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.
"Вечером 5 ноября с сохранением до 10:00 мск 6 ноября в Москве местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров, местами - до 50 метров", - сообщили в столичном МЧС.
Аналогичные погодные условия ожидают в Подмосковье, сообщило ГУ МЧС по области. Специалисты рекомендуют водителям транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах.
Пешеходам в интересах безопасности необходимо позаботиться о светоотражающих элементах в одежде. Кроме того, людям с болезнями сердца и астмой советуют не выходить на улицу.
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